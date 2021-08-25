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У Армении и Уругвая есть огромный потенциал для расширения связей: Армен Саркисян поздравил президента Уругвая

У Армении и Уругвая есть огромный потенциал для расширения связей: Армен Саркисян поздравил президента Уругвая
ЕРЕВАН, 25 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Президент Армен Саргсян направил поздравительное послание Президенту Республики Уругвай Луису Альберто Лакале Поу по случаю национального праздника страны - Дня независимости.

«Армяно-уругвайские отношения основаны на взаимном доверии, уважении и симпатии. Сотрудничеству двух стран во многом способствует большая армянская община. Армения и Уругвай имеют огромный потенциал для расширения двусторонних связей. Я убежден, что совместными усилиями мы будем развивать и углублять сотрудничество между нашими странами на благо наших народов», - сообщает «Арменпресс» со ссылкой на послание президента Армена Саргсяна.
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