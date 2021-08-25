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МОНКС призывает Минобороны не забирать единственного школьного специалиста на трехмесячный сбор для резервистов

МОНКС призывает Минобороны не забирать единственного школьного специалиста на трехмесячный сбор для резервистов
ЕРЕВАН, 25 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Министерство образования, науки, культуры и спорта обратилось в Министерство обороны с просьбой не призывать учителей-мужчин, которые являются единственными специалистами в данной области в школе, на трехмесячные курсы в учебном лагере.

Как сообщает «Арменпресс», на пресс-конференции заместитель министра образования и науки РА Жанна Андреасян сказала, что этой теме было уделено особое внимание.

«В данный момент мы находимся на стадии обсуждения с Минобороны. Особое внимание мы уделили учителям Тавушской области, учитывая процесс тестирования стандартов, так как обучили учителей там. Мы считаем очень важным, чтобы обученные специалисты проводили уроки. В случае участия в мобилизации могут возникнуть проблемы не только в плане преподавания предмета, но и в части тестирования стандартов», - сказала Андреасян, добавив, что обсуждения продолжаются, и выразила надежду, что между ними будет достигнута окончательная договоренность.

По ее словам, даже если на ежеквартальные сборы вызовут единственного учителя предмета, в этом случае тоже найдутся решения. Заместитель министра подчеркнула, что аналогичная ситуация была во время войны, когда преподаватели дисциплин «Предварительная военная подготовка», «Физическая культура» ушли на передовую.

25 августа в Ереване стартовали квартальные сборы резервистов.
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