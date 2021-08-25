МОНКС призывает Минобороны не забирать единственного школьного специалиста на трехмесячный сбор для резервистов







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«В данный момент мы находимся на стадии обсуждения с Минобороны. Особое внимание мы уделили учителям Тавушской области, учитывая процесс тестирования стандартов, так как обучили учителей там. Мы считаем очень важным, чтобы обученные специалисты проводили уроки. В случае участия в мобилизации могут возникнуть проблемы не только в плане преподавания предмета, но и в части тестирования стандартов», - сказала Андреасян, добавив, что обсуждения продолжаются, и выразила надежду, что между ними будет достигнута окончательная договоренность.



По ее словам, даже если на ежеквартальные сборы вызовут единственного учителя предмета, в этом случае тоже найдутся решения. Заместитель министра подчеркнула, что аналогичная ситуация была во время войны, когда преподаватели дисциплин «Предварительная военная подготовка», «Физическая культура» ушли на передовую.



25 августа в Ереване стартовали квартальные сборы резервистов. ЕРЕВАН, 25 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Министерство образования, науки, культуры и спорта обратилось в Министерство обороны с просьбой не призывать учителей-мужчин, которые являются единственными специалистами в данной области в школе, на трехмесячные курсы в учебном лагере.Как сообщает «Арменпресс» , на пресс-конференции заместитель министра образования и науки РА Жанна Андреасян сказала, что этой теме было уделено особое внимание.«В данный момент мы находимся на стадии обсуждения с Минобороны. Особое внимание мы уделили учителям Тавушской области, учитывая процесс тестирования стандартов, так как обучили учителей там. Мы считаем очень важным, чтобы обученные специалисты проводили уроки. В случае участия в мобилизации могут возникнуть проблемы не только в плане преподавания предмета, но и в части тестирования стандартов», - сказала Андреасян, добавив, что обсуждения продолжаются, и выразила надежду, что между ними будет достигнута окончательная договоренность.По ее словам, даже если на ежеквартальные сборы вызовут единственного учителя предмета, в этом случае тоже найдутся решения. Заместитель министра подчеркнула, что аналогичная ситуация была во время войны, когда преподаватели дисциплин «Предварительная военная подготовка», «Физическая культура» ушли на передовую.25 августа в Ереване стартовали квартальные сборы резервистов.