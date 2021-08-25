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За сутки в Армении подтверждено 634 новых случая заболевания коронавирусом, 10 человек скончались

За сутки в Армении подтверждено 634 новых случая заболевания коронавирусом, 10 человек скончались
ЕРЕВАН, 25 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. За один день в Армении было проведено 8516 анализов, подтверждено 634 новых случая заболевания коронавирусом, 10 человек скончались.

Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения РА, добавив, что, таким образом, общее количество больных в республике составило 239 056 человек, из которых 224 919 вылечили, а 4778 закончились смертельным исходом.

8209 пациентов в настоящее время проходят лечение от коронавируса. Всего было выполнено 1 миллион 504 тысячи 158 тестов.
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