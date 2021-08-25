В Китае нашли крупное месторождение сланцевой нефти

Китайская энергетическая компания PetroChina (дочернее предприятие Китайской национальной нефтегазовой корпорации) обнаружила значительные запасы сланцевой нефти на крупнейшем нефтяном месторождении КНР Дацин в северо-восточной провинции Хэйлунцзян. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении компании.

"Прогнозируемые геологические запасы сланцевой нефти на месторождении Дацин-Гулун превышают 1,268 миллиарда тонн", - говорится в сообщении компании в официальном аккаунте в соцсети Weibo.

Сообщается, что установленные на месторождении ключевые разведочные скважины показали стабильную пробную добычу на уровне 30 кубометров нефти в сутки, в том числе на скважине Guye добыча нефти велась на протяжении более 500 дней, а суммарный объем добычи сырой нефти составил более 6 тысячи тонн.

"Удалось добиться важного стратегического прорыва в добыче "континентальной" сланцевой нефти в бассейне Сунляо", - указали в компании.

Нефтегазовое месторождение Дацин было открыто в 1959 году, на сегодняшний день оно является крупнейшим в КНР месторождением с геологическими запасами более 5,7 миллиарда тонн нефти и 1 триллиона кубометров природного газа.