Министерство образования и науки Армении и Международный комитет Красного Креста подписали меморандум

ЕРЕВАН, 25 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Между Министерством образования, науки, культуры и спорта и Международным комитетом Красного Креста Армении подписан меморандум о взаимопонимании, направленный на развитие потенциала учителей в области базовой психологической поддержки.



Как сообщает «Арменпресс», по сообщению Министерства образования и науки, документ подписан в рамках международного сотрудничества министерства и Международного комитета Красного Креста в Армении. Цель состоит в том, чтобы улучшить доступ к базовым психологическим услугам в приграничных общинах Армении посредством повышения квалификации учителей.



Проект будет реализован через учебные курсы, в которых примут участие учителя, выбранные из школ приграничных населенных пунктов.



В рамках меморандума предусматривается проведение ряда мероприятий, в частности, при поддержке Республиканского педагогико-психологического центра по организации выборов сотрудников соответствующих отделений Сюника, Тавуша и Еревана РА для участия в тренингах и проведении аналогичных курсов для других учителей. Кроме того, стороны проведут пилотные тренинги в школах пяти приграничных сообществ, а также включат учебные материалы в программы повышения квалификации учителей.



Согласно меморандуму, Министерство ОНКС проведет экспертизу курса, а Международный комитет Красного Креста в Армении - мониторинг и анализ результатов курсов переподготовки с целью их дальнейшего улучшения.

Курсы будут проходить с августа по декабрь.