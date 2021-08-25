Председатель НС извинился перед гражданами за инцидент: в заседании объявлен перерыв

ЕРЕВАН, 25 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Спикер НС Ален Симонян принес извинения гражданам РА после напряженной ситуации в парламенте.



«Я хочу извиниться перед всеми гражданами Армении за то, что стали свидетелями такой ситуации», - сказал Симонян, как сообщает «Арменпресс». Председатель НС объявил перерыв до 12 часов.

При обсуждении правительственной программы в Национальном собрании произошел очередной неприятный инцидент. Во время выступления депутата фракции «Гражданский договор» Айка Саркисяна, когда он объявил, что все министры обороны, во время которых мужчины освобождались из армии за деньги или по ходатайству, являются предателями Родины, в него была брошена из зала бутылка. Ситуация накалилась, Председатель НС Ален Симонян пригласил силовиков в зал и объявил перерыв.