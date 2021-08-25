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Байден заявил, что страны G7 будут вместе определять позицию по талибам

Байден заявил, что страны G7 будут вместе определять позицию по талибам

Лидеры стран G7 готовы работать над общей позицией по движению "Талибан" (запрещено в РФ), захватившему власть в Афганистане, заявил президент США Джо Байден, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"У нас будет общий подход к проблеме талибов. Мы будем определяться с отношением к ним в зависимости от их поступков", - сказал он в Белом доме, комментируя состоявшиеся во вторник переговоры лидеров стран G7.

"Мы будем готовы реагировать на ту или иную избираемую ими линию поведения", - добавил Байден.

Ранее он заявил, что Вашингтон нацелен на завершение эвакуации из Кабула к 31 августа, однако допускает возможность изменений в графике. При этом представитель движения "Талибан" Забиулла Муджахид указывал, что попытки продолжить эвакуацию после 31 августа нарушат условия соглашений и предупредил о необходимости вывезти всех людей до конца этого дня. По его словам, 1 сентября "Талибан" примет иной подход к эвакуации.


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