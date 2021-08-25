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Победителем конкурса «Новая волна 2021» стал представитель Армении Саро Геворгян

Победителем конкурса «Новая волна 2021» стал представитель Армении Саро Геворгян

ЕРЕВАН, 25 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. В Сочи завершился конкурс «Новая волна 2021», победителем которого стал представляющий Армению певец Саро Геворгян.

Как сообщает «Арменпресс», представитель Армении отличился высокими показателями во все 3 дня соревнований. В последний, третий день состоялась премьера Саро Геворгяна, исполнившего песню, написанную специально для него. Автор песни - Давид Бадалян.

Представитель Армении с общим результатом 267 баллов опережает на 6 баллов участника, занявшего второе место.


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