Около 37 тысяч детей впервые пойдут в школу







Об этом заявила заместитель министра образования, науки, культуры и спорта РА Жанна Андреасян, отвечая на вопрос



«Эти дети прошли этап регистрации, окончательные номера зачисления будут уточнены. После регистрации родители проходят этап подписания договора, поэтому точные цифры будут опубликованы к началу сентября», - сказал Андреасян. ЕРЕВАН, 25 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. В 2021-2022 учебном году в общей сложности около 37 тысяч детей впервые на всей территории Республики Армения пойдут в школу.Об этом заявила заместитель министра образования, науки, культуры и спорта РА Жанна Андреасян, отвечая на вопрос «Арменпресс» «Эти дети прошли этап регистрации, окончательные номера зачисления будут уточнены. После регистрации родители проходят этап подписания договора, поэтому точные цифры будут опубликованы к началу сентября», - сказал Андреасян.