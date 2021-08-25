Около 37 тысяч детей впервые пойдут в школу
10:22, 25 Август, 2021
ЕРЕВАН, 25 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. В 2021-2022 учебном году в общей сложности около 37 тысяч детей впервые на всей территории Республики Армения пойдут в школу.
Об этом заявила заместитель министра образования, науки, культуры и спорта РА Жанна Андреасян, отвечая на вопрос «Арменпресс».
«Эти дети прошли этап регистрации, окончательные номера зачисления будут уточнены. После регистрации родители проходят этап подписания договора, поэтому точные цифры будут опубликованы к началу сентября», - сказал Андреасян.
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