"Ереванский бестселлер": снова лидирует «Монах…»: Документальная книга, июль 2021 г.

ЕРЕВАН, 27 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Авторский проект информационного агентства «Арменпресс» "Ереванский бестселлер" на этой неделе представляет десятку лучших документальных работ по июльским продажам.



На первом месте книга Робина Шарма "Монах, продавший свой «Феррари»", которая является одним из бестселлеров в мире. Было продано более 6 миллионов копий и переведено более чем на 42 языка. Книга адресована всем, кто хочет изменить образ мышления, не боится трудностей, пытается двигаться вперед по жизни и добиваться успеха.



На втором месте - «Дисциплинированные люди» Гарегина Нжде. В этой книге Нжде обращается к армянской молодежи, стремящейся к самопознанию. Он размышляет о нашем характере, нашей исторической миссии, наших возможностях в регионе. Говоря о будущих войнах, Нжде поощряет создание военной промышленности в Армении. Он считает приоритетной коллективную борьбу нашего народа, потому что в этом «мы сильнее временного несчастья».



На третьем месте - международный бестселлер канадского писателя Робина Шармы «Лидер без позиции». Шарма - один из самых известных специалистов по мотивации, лидерству и саморазвитию. Эта книга была опубликована на многих языках по всему миру и разошлась тиражом в миллионы экземпляров. Если кто-то хочет добиться успеха, он должен прочитать эту книгу. Она научит каждого поступать правильно, делать день целенаправленным...



«Весь Кремлевский парад» Михаила Зигаря на четвертом месте. В этой книге представлена современная история России в период правления Владимира Путина (2000-2015 гг.). Книга основана на документах, открытых источниках и десятках эксклюзивных интервью. Благодаря объединению фактов, событий, интриг и мнений героев картина внутренней жизни Кремля становится полной, проясняется логика правления Владимира Путина. В книге собраны уникальные, ранее не публиковавшиеся факты, интервью с родственниками Владимира Путина, что дает возможность раскрыть истинные причины решений, принятых Президентом России.



На пятом месте находится мировой бестселлер Джона Стрелеки «Кафе на краю света». В книге герой сбегает из хаоса собственной жизни и попадает в кафе на краю света, где заново открывает для себя смысл своей жизни через вопросы меню и разговоры с официантами. Книга поможет каждому найти цель своего существования, изменить свою жизнь, даст каждому огромный стимул встретить 2021 год новым человеком.



На шестом месте книга Ювала Ноя Харари «Сапиенс. Краткая история человечества ». Сотни тысяч лет назад на Земле было как минимум шесть человеческих видов, сегодня только один - Homo sapiens. Что случилось с остальными? Что нас ждет? Большинство книг по истории человечества имеют либо исторический, либо биологический подход, но Юваль Ной Харари ломает стереотипы этой очень оригинальной книгой. Его история начинается 70 000 лет назад, когда мировое признание только начиналось. Харари рассказывает, как развивающийся человек повлиял на мировую экосистему и как он создавал империи. Автор объединяет историю и науку, анализируя популярные взгляды, связывая прошлые разработки с современными проблемами и рассматривая отдельные события в контексте более крупных идей. Харари вынужден смотреть в будущее, поскольку в последние десятилетия люди начали обходить законы естественного отбора, которые управляли жизнью в течение четырех миллиардов лет. К чему все это приведет? И кем мы хотим стать?



Книга Робина Шармы «Кто будет плакать, когда ты умрешь» находится на седьмом месте. В своем очередном бестселлере Робин Шарма пытается передать читателю многие глубокие мысли очень ясным и понятным языком. Откройте для себя свое призвание, выработайте собственное мировоззрение, управляйте своим временем, ищите высший смысл своей работы, серьезно относитесь к постановке целей, станьте исполнительным директором своей жизни... Цель жизни - целенаправленная жизнь...



«Право на борьбу» Монте Мелконяна находится на восьмом месте. "Право на борьбу" обобщает важные работы, статьи и письма Монте Мелконяна, написанные им в 1981-91 годах, в годы, проведенные в подполье и заключении, а также об арцахском движении и независимости Армении. Книга затрагивает проблему Арцаха, раздел Армении, освобождение армянской родины, находящейся в Турции, переселение армян диаспоры на эти земли и установление политического суверенитета, который Монте изучает с методологической, стратегической и организационной точки зрения. Точке зрения, основанной на праве армян на самоопределение.

На девятом месте книга «Говорящий не знает, тот, кто знает - не говорит», написанная Шантом Навояном, погибшим на 44-дневной войне, написанная в жанре записок и воспоминаний. В молодости Шант любил читать, он читал очень серьезную литературу, он глубоко жил событиями и лицами вокруг него, он думал о жизни, любви, счастье и Родине. В книгу включены его записи, сделанные в возрасте 14-18 лет. Раздел под названием "Война" - записи, сделанные в последние дни Шанта с поля боя в блокноте, которые передают нам переживания, эмоции, реальность солдата.

На десятом месте - книга Аветиса Терципашяна «Андраник». Аветис Терзипашян, который был последним мэром Вана, впервые представлен в Армении. Его литературное наследие наделено достоинствами надежного исторического источника. Книга «Андраник» охватывает период около тридцати лет и фокусируется на деятельности одного из самых известных армян того времени, Зоравара Андраника.



«Ереванский бестселлер» представила Роза Григорян.



Энциклопедии в список не входят.



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