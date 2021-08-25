В Национальном Собрании продолжается обсуждение программы правительства
10:00, 25 Август, 2021
ЕРЕВАН, 25 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Национальное Собрание продолжает работу очередного заседания, на котором продолжается обсуждение программы правительства РА.
Как сообщает «Арменпресс», на заседании 24 августа премьер-министр РА Никол Пашинян представил программу правительства, после чего ответил на вопросы депутатов.
Заседание 24 августа было прервано во время обмена мнениями депутатов.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен