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В Национальном Собрании продолжается обсуждение программы правительства

В Национальном Собрании продолжается обсуждение программы правительства

ЕРЕВАН, 25 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Национальное Собрание продолжает работу очередного заседания, на котором продолжается обсуждение программы правительства РА.

Как сообщает «Арменпресс», на заседании 24 августа премьер-министр РА Никол Пашинян представил программу правительства, после чего ответил на вопросы депутатов.

Заседание 24 августа было прервано во время обмена мнениями депутатов.


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