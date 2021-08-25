Цены на цветные металлы - 24-08-21

ЛОНДОН, 25 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 24 августа были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 1.47% и составила 2627.00 долларов США, цена на медь выросла на 0.91% и составила 9305.50 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.22% и составила 2284.00 долларов США, цена на никель выросла на 0.87% и составила 19063.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.21% и составила 32703.00 долларов США, цена на цинк выросла на 1.14% и составила 2981.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 43233.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 51500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.