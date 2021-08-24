Умер ударник Rolling Stones Чарли Уоттс

Легендарный барабанщик Чарли Уоттс – ударник группы Rolling Stones, скончался в возрасте 80 лет.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил представитель музыканта.

«Мы с неизбывным сожалением сообщаем о смерти нашего любимого Чарли Уоттса. Сегодня он мирно скончался в лондонской больнице в окружении своей семьи», - цитирует BBC News слова представителя.

Чарли Уоттс присоединился к The Rolling Stones в 1963 году. Он не только играл на ударных инструментах, но и создал обложки для нескольких альбомов группы. В 2016 году Чарли Уоттс занял 12-е место в списке величайших барабанщиков всех времен по версии журнала Rolling Stone. А в списке журнала Classic Rock ударник Rolling Stones занял 10 место.