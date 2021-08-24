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Умер ударник Rolling Stones Чарли Уоттс

Умер ударник Rolling Stones Чарли Уоттс

Легендарный барабанщик Чарли Уоттс – ударник группы Rolling Stones,  скончался в возрасте 80 лет. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщил  представитель музыканта.

«Мы с неизбывным  сожалением сообщаем о смерти нашего любимого Чарли Уоттса.  Сегодня он мирно скончался в лондонской больнице в окружении своей семьи», - цитирует   BBC News слова представителя.

Чарли Уоттс присоединился к The Rolling Stones в 1963 году. Он не только играл на ударных инструментах, но и создал обложки для  нескольких альбомов группы. В 2016 году Чарли Уоттс занял 12-е место в списке величайших барабанщиков всех времен по версии журнала Rolling Stone. А в списке журнала Classic Rock ударник Rolling Stones занял 10 место.


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