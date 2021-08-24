Алжир разрывает дипломатические отношения с Марокко с 24 августа.

Как передает Арменпресс, об этом передает Reuters со ссылкой на заявление министра иностранных дел Алжира Ратмана Ламамры.

Согласно источнику, министр сделал заявление на пресс-конференции, в котором обвинил соседнее государство во «враждебных действиях».

Никаких других подробностей пока не сообщается.

В последние годы отношения между двумя странами Северной Африки были заморожены. За последние 7 лет официальных двусторонних встреч между Алжиром и Марокко не проводилось.