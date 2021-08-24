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Алжир разрывает дипломатические отношения с Марокко

Алжир разрывает дипломатические отношения с Марокко

Алжир разрывает дипломатические отношения с Марокко с 24 августа. 

Как  передает Арменпресс, об этом  передает Reuters со ссылкой на заявление министра иностранных дел Алжира Ратмана Ламамры. 

Согласно источнику, министр сделал заявление на пресс-конференции, в котором обвинил соседнее государство во «враждебных действиях». 

Никаких других подробностей пока не сообщается.

В последние годы отношения между двумя странами Северной Африки были заморожены. За последние 7 лет официальных двусторонних встреч между Алжиром и Марокко не проводилось.


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