Путин: Россия не будет ввязываться в вооруженный конфликт в Афганистане

Внимательно следим за ситуацией в Афганистане, но не будем вмешиваться и тем более ввязываться в вооруженный конфликт "всех против всех".

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, так заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде "Единой России".

"Вы знаете, какая сложная, тревожная ситуация сложилась сегодня в Афганистане. Мы внимательно следим за ней, за этой ситуацией, активно взаимодействуем с нашими союзниками по ОДКБ. Разумеется, мы не собираемся вмешиваться во внутренние дела Афганистана, тем более втягивать наши вооруженные силы в конфликт "всех против всех". Там, по-моему, это и происходит - конфликт, который длится уже в этой стране несколько десятилетий", - сказал Путин.