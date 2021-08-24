Лидеры G7 обсуждают вопросы эвакуации из Афганистана и борьбы с терроризмом

В ходе видеоконференции лидеры стран G7 обсуждались вопросы, связанные с координацией работ по эвакуации из Афганистана и предотвращению возвращения террористов в страну.

Как передает Арменпресс, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, представляя результаты видеоконференции лидеров G7.

«При участии лидеров G7 состоялось очень важное обсуждение - проблемы Афганистана. НАТО продолжает координировать эффективные операции по эвакуации. Вместе мы должны обеспечить, чтобы террористические группы больше не могли свободно действовать в Афганистане», - написал Столтенберг в Twitter.

Саммит G7, созванный по инициативе Великобритании, прошел в формате видеоконференции.