Лидеры G7 обсуждают вопросы эвакуации из Афганистана и борьбы с терроризмом
В ходе видеоконференции лидеры стран G7 обсуждались вопросы, связанные с координацией работ по эвакуации из Афганистана и предотвращению возвращения террористов в страну.
Как передает Арменпресс, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, представляя результаты видеоконференции лидеров G7.
«При участии лидеров G7 состоялось очень важное обсуждение - проблемы Афганистана. НАТО продолжает координировать эффективные операции по эвакуации. Вместе мы должны обеспечить, чтобы террористические группы больше не могли свободно действовать в Афганистане», - написал Столтенберг в Twitter.
Саммит G7, созванный по инициативе Великобритании, прошел в формате видеоконференции.
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