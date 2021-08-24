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Лидеры G7 обсуждают вопросы эвакуации из Афганистана и борьбы с терроризмом

Лидеры G7 обсуждают вопросы эвакуации из Афганистана и борьбы с терроризмом

В ходе видеоконференции  лидеры  стран  G7  обсуждались вопросы, связанные с координацией работ по эвакуации из Афганистана и предотвращению  возвращения террористов в страну. 

Как  передает Арменпресс, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, представляя результаты видеоконференции лидеров G7.

«При участии лидеров G7  состоялось очень важное обсуждение -  проблемы Афганистана. НАТО продолжает координировать эффективные операции по эвакуации.  Вместе мы должны обеспечить, чтобы террористические группы больше не могли свободно действовать в Афганистане», - написал Столтенберг в Twitter. 

Саммит G7, созванный по инициативе Великобритании, прошел в формате видеоконференции.


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