В Джракане были найдены останки еще одного армянского военнослужащего

24 августа в Джраканском (Джебраильском) районе был продолжен поиск тел погибших и пропавших без вести армянских военнослужащих силами 1-го спасательного отряда. В результате поисков на позиционном участке были найдены останки еще одного армянского военнослужащего.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха, отмечая, что личность найденного военнослужащего будет подтверждена после судебно-медицинской экспертизы.

В результате поисковых операций, начатых 13 ноября 2020 года, с территорий, находящихся под контролем Азербайджана, по состоянию на 24 августа, в общей сложности были найдены и эвакуированы останки 1648 военнослужащих и мирных жителей.