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Продолжается рабочий визит министра обороны РА Аршака Карапетяна в Россию

Продолжается рабочий визит министра обороны РА Аршака Карапетяна в Россию

24 августа министр обороны РА Аршак Карапетян принял участие в акции «Дом дружбы», устроенной на территории подмосковного военного училища Алабино, где свои культурные павильоны представили страны-участницы Международных армейских игр.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны  Республики Армения,  Аршак Карапетян ознакомился с выставленными в армянском павильоне историко-культурными экспонатами,  осмотрел павильоны других стран-участниц.

Затем министр обороны РА посетил центр «Патриот», где проходит Международный военно-технический форум-выставка «Армия 2021». Глава  оборонного ведомства  Армении осмотрел выставочные залы предприятий оборонно-промышленного комплекса, ознакомился с представленным оружием. Министр обороны также провел ряд рабочих встреч с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса.

 


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