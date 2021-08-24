Азиатские индексы выросли - 24-08-21

ТОКИО, 24 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 24 августа на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.87% и составил 27732.10 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.00% и составил 1934.20 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.07% и составил 3514.47 пункта, а HANG SENG вырос на 2.46% и составил 25727.92 пункта.