Путин и Байден обсуждали вывод войск США из Афганистана, заявил Песков

Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден затрагивали тему вывода американских войск до коллапса в Афганистане, нюансы в публичную плоскость транслировать не принято, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Его попросили прокомментировать информацию некоторых СМИ о том, что якобы Путин на встрече с Байденом в Женеве выступил против присутствия США в Средней Азии и Афганистане.

Песков отметил, что необязательно каждая информация, будь она правдивой или "уткой", должна комментироваться Кремлем или МИД, "тем более когда речь идет о содержании переговоров глав государств - России и США".

"Можно сказать одно, что действительно тогда еще, когда не случился вот этот афганский коллапс, действительно тема Афганистана и на тот момент предстоящее окончание вывода американцев из Афганистана обсуждалась, затрагивалась на переговорах, но нюансы мы, как правило, конечно же, не транслируем в публичной плоскости, так не принято", - пояснил Песков.

Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. Мятежники контролируют все пограничные переходы, вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". Официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена. Эвакуация иностранных граждан и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.