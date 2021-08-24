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Премьер-министр: готовы выслушать любую критику, касающуюся армейской реформы

Премьер-министр: готовы выслушать любую критику, касающуюся армейской реформы

Стратегия процесса реформирования армии и Дорожная карта окончательно еще не завершены.

Как  передает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян с  трибуны Национального Собрания, отвечая на вопрос лидера фракции "Айастан" Сейрана Оганяна, не ослабляет ли военный потенциал Армении реформа  в Вооруженных силах Республики Армения, а также в результате  какого процесса разработан план этих реформ.

«Мы формулируем определенные политические цели, и они должны войти в документ, который должен быть принят в Совете Безопасности. Я не вижу никаких препятствий для выражения вами или кем-либо из наших партнеров по оппозиции своих позиций по этому поводу. Я не исключаю, что, например, сегодня или завтра вы скажете что-нибудь с этой трибуны, что станет для нас очень убедительным аргументом. Мы не считаем Вооруженные силы и вопросы безопасности нашей собственностью, мы никогда не говорили, что разбираемся в  этих вопросах лучше всех и не прислушиваемся к другим взглядам и мнениям», - сказал Пашинян.

По словам премьер-министра, идеи правительства основаны на определенных анализах, определенных экспертных рекомендациях. 

«Мы не рассматриваем реформы нашей  армии как нашу эксклюзивную повестку дня, и  будем очень внимательно выслушивать все критические замечания, независимо от  тона, каким они будут высказаны», - подчеркнул Пашинян. 

Премьер-министр также добавил, что несколько проектов уже циркулируют и работа продолжается.


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