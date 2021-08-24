Премьер-министр: готовы выслушать любую критику, касающуюся армейской реформы

Стратегия процесса реформирования армии и Дорожная карта окончательно еще не завершены.

Как передает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян с трибуны Национального Собрания, отвечая на вопрос лидера фракции "Айастан" Сейрана Оганяна, не ослабляет ли военный потенциал Армении реформа в Вооруженных силах Республики Армения, а также в результате какого процесса разработан план этих реформ.

«Мы формулируем определенные политические цели, и они должны войти в документ, который должен быть принят в Совете Безопасности. Я не вижу никаких препятствий для выражения вами или кем-либо из наших партнеров по оппозиции своих позиций по этому поводу. Я не исключаю, что, например, сегодня или завтра вы скажете что-нибудь с этой трибуны, что станет для нас очень убедительным аргументом. Мы не считаем Вооруженные силы и вопросы безопасности нашей собственностью, мы никогда не говорили, что разбираемся в этих вопросах лучше всех и не прислушиваемся к другим взглядам и мнениям», - сказал Пашинян.

По словам премьер-министра, идеи правительства основаны на определенных анализах, определенных экспертных рекомендациях.

«Мы не рассматриваем реформы нашей армии как нашу эксклюзивную повестку дня, и будем очень внимательно выслушивать все критические замечания, независимо от тона, каким они будут высказаны», - подчеркнул Пашинян.

Премьер-министр также добавил, что несколько проектов уже циркулируют и работа продолжается.