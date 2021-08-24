Венгрия намерена с 2022 года производить вакцину от коронавируса "Спутник V", заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Без вакцины "Спутник V" мы не смогли бы провести самую успешную кампанию вакцинации в Европейском союзе, поэтому хотим поблагодарить Россию и правительство России и особенно министра иностранных дел за их содействие. Будет построен цех по производству вакцины в городе Дебрецен, где также мы приступим к производству вакцины "Спутник V". Начиная с конца 2022 года уже будет возможность по российской лицензии производить вакцину", - сказал глава МИД Венгрии на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Он уточнил, что таким образом будет сокращена уязвимость Венгрии, а также будет увеличена внешнеэкономическая выгода для страны. "Мы сможем также поставлять вакцину на зарубежный рынок", - добавил Сийярто.