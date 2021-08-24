В Москве выявлены минимальные с 10 марта 1105 заболевших COVID-19

Еще 1 105 случаев COVID-19 выявили в Москве за последние сутки, это минимум с первой половины марта, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом, передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Накануне было зафиксировано 1 458 пациентов с коронавирусом. Таким образом, суточная заболеваемость в Москве сократилась примерно на 24%.

За последние 24 часа коронавирус привел к смерти 56 столичных жителей. С 11 августа суточное число умерших по этой причине в Москве не превышает 60 человек.

Всего вследствие заболевания погибли 27 085 горожан.

Выздоровели от COVID-19 и выписались за сутки 2 148 человек. В общей сложности коронавирус смогли победить 1 млн 432 067 москвичей.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 24 августа составляет 1 млн 557 387.

23 июля мэр города Сергей Собянин заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в Москве пройден. Власти надеются на дальнейшее улучшение ситуации.

13 августа мэр сообщил, что число новых госпитализаций больных коронавирусом COVID-19 уменьшилось более чем вдвое по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня. В связи с сокращением числа госпитализаций мэр заявил о смягчении коронавирусных ограничений.