Никол Пашинян считает своей ошибкой неопубликование переговорного наследия по Нагорному Карабаху в 2018 году







«Где-то я признаю, что совершил ошибку, не опубликовав все наследие переговоров 2018 года. Теперь я могу принять это как ошибку», - сказал Пашинян.



Премьер-министр также упомянул о заявлении третьего президента РА Сержа Саргсяна 17 апреля 2018 года, в котором он говорил о тупике в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.



«Я десятки раз говорил с этой трибуны, что да, мы боролись до последней минуты, мы боролись», - подчеркнул Пашинян. ЕРЕВАН, 24 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр РА Никол Пашинян считает своей ошибкой неопубликование всего переговорного наследия по Нагорному Карабаху в 2018 году. Как сообщает «Арменпресс» , премьер-министр РА с высокой трибуны Национального собрания подчеркнул, что считает возглавляемое им правительство виновным и ответственным за последствия войны.«Где-то я признаю, что совершил ошибку, не опубликовав все наследие переговоров 2018 года. Теперь я могу принять это как ошибку», - сказал Пашинян.Премьер-министр также упомянул о заявлении третьего президента РА Сержа Саргсяна 17 апреля 2018 года, в котором он говорил о тупике в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.«Я десятки раз говорил с этой трибуны, что да, мы боролись до последней минуты, мы боролись», - подчеркнул Пашинян.