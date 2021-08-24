Никол Пашинян считает своей ошибкой неопубликование переговорного наследия по Нагорному Карабаху в 2018 году
16:08, 24 Август, 2021
ЕРЕВАН, 24 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр РА Никол Пашинян считает своей ошибкой неопубликование всего переговорного наследия по Нагорному Карабаху в 2018 году. Как сообщает «Арменпресс», премьер-министр РА с высокой трибуны Национального собрания подчеркнул, что считает возглавляемое им правительство виновным и ответственным за последствия войны.
«Где-то я признаю, что совершил ошибку, не опубликовав все наследие переговоров 2018 года. Теперь я могу принять это как ошибку», - сказал Пашинян.
Премьер-министр также упомянул о заявлении третьего президента РА Сержа Саргсяна 17 апреля 2018 года, в котором он говорил о тупике в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.
«Я десятки раз говорил с этой трибуны, что да, мы боролись до последней минуты, мы боролись», - подчеркнул Пашинян.
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