В магазинах должны быть дезинфекционные и термометрические реестры: ИБПП следит за профилактикой Covid-19

ЕРЕВАН, 24 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. В связи с увеличением распространения коронавируса в стране, Инспекция безопасности пищевых продуктов РА усилила контроль над торговыми сетями страны.

На встрече с руководителями территориальных подразделений сферы глава органа ИБПП Георгий Аветисян отметил, что эффективная работа инспекторов является важным фактором в процессе предотвращения эпидемии Covid-19. Как сообщает «Арменпресс», Аветисян подчеркнул, что необходимо установить строжайший контроль, чтобы сотрудники и покупатели носили маски, соблюдали социальную дистанцию, имели в магазинах дезинфицирующие средства для рук, поверхности должны регулярно дезинфицироваться, иметь дезинфекционные счетчики и термометры.