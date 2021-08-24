Генсек НАТО примет участие в саммите G7 по Афганистану в формате видеоконференции

Генсек НАТО Йенс Столтенберг примет во вторник участие в саммите Группы семи (G7), посвященном ситуации в Афганистане, в онлайн-формате. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба Североатлантического альянса.

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет 24 августа участие во встрече лидеров G7, организованной в виртуальном формате председательствующей в "семерке" Великобританией", - говорится в заявлении альянса.

В отличие от руководителей институтов Евросоюза, которые участвуют в качестве коллективного восьмого участника во всех саммитах Группы семи, НАТО обычно не принимает участия в этих встречах.

Внеочередная видеоконференция лидеров стран Группы семи созвана председательствующей в организации Великобританией для выработки общей позиции по Афганистану.

Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над городом. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Многие страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.