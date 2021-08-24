FP: лидеры талибов создадут совет для управления Афганистаном

Лидеры запрещенного в России движения "Талибан"* сформируют совет из 12 человек для управления Афганистаном. Как передает Арменпресс, об этом сообщает американское издание Foreign Policy со ссылкой на источники.

В совет войдут глава политического офиса талибов мулла Абдул Гани Барадар, мулла Мухаммед Якуб, сын основателя движения муллы Мухаммеда Омара, а также высокопоставленный член террористической группировки "Сеть Хаккани" Халиль аль-Рахман Хаккани.

Источник, близкий к Барадару и Якубу, заявил, что они хотели бы включить в совет Ахмада Масуда, сына Ахмада Шаха Масуда – убитого террористами 20 лет назад лидера "Северного альянса", противостоявшего талибам. Издание считает включение в совет Масуда, возглавившего сопротивление талибам в Панджшере, маловероятным.

Согласно источникам журнала, некоторым членам прошлой администрации будет предложено управление министерствами на их выбор.

В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране как по площади, так и по населению. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.