СМИ: США обеспокоены тем, что в руки талибов попали военные самолеты и вертолеты

Сторонники радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) завладели некоторым количеством военных самолетов, вертолетов и ракет, что вызывает озабоченность у руководства США. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в понедельник телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник.

Он отметил, что количество техники и вооружений незначительно, но все же вызывает беспокойство у военных США. По его сведениям, к настоящему моменту не принято каких-либо решений относительно того, как поступить с этим вооружением. При этом талибам, по информации телеканала, будет трудно использовать самолеты и вертолеты из-за отсутствия опытных пилотов и невозможности технического обслуживания техники.

Как отмечает Al Arabiya, руководство США ожидает завершения эвакуации из Афганистана, чтобы принять решение о проведении операций по уничтожению попавшего в руки талибов вооружения и техники. Рассматривается и возможность авиаударов по складам.

После объявления США об окончании вооруженной операции в Афганистане и начале вывода войск движение "Талибан" развернуло наступление на правительственные силы и к 15 августа вошло без боя в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани, сняв с себя полномочия, покинул страну. Западные государства эвакуируют своих граждан, в том числе дипломатов.