Страны СНГ не возражают против проведения саммита Содружества в Минске в очном формате

Заседания Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ, запланированные на 14-15 октября в Минске, могут пройти в очном формате, в странах Содружества не возражают против этого. Как передает Арменпресс, об этом председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, отвечая во вторник на вопрос ТАСС перед заседанием Совета постпредов стран СНГ.

"Сейчас все идет к тому, чтобы провести эти встречи в очном формате. На это настроено руководство Белоруссии, Исполком СНГ поддерживает это стремление. Пока возражений ни от одного из государств мы не получили относительно проведения встречи в очном формате. Мы очень надеемся, что эти планы осуществятся", - отметил секретарь.

Лебедев сообщил, что процесс согласования повесток предстоящих заседаний находится в завершающей стадии. "Мы надеемся, что сегодня практически уже в окончательном варианте будут согласованы вопросы, которые предстоит обсудить и министрам иностранных дел, и главам государств СНГ", - сказал Лебедев. В их числе, уточнил он, принятие заявления о 30-летии образования СНГ. По его словам, на заседаниях СМИД и СГГ также будут обсуждаться вопросы гуманитарного сотрудничества, взаимодействие в политической и культурной сферах. В частности, министры иностранных дел обсудят вопросы, которые будут выноситься на межмидовские консультации в будущем году, отметил глава Исполкома.