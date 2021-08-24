Премьер-министр видит необходимость в разработке правил этики журналистской деятельности
15:01, 24 Август, 2021
ЕРЕВАН, 24 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Сами журналисты должны выработать определенные этические правила и соблюдать их. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян в Национальном Собрании, отвечая на вопрос депутата фракции «Имею честь» Тагуи Товмасян об ограничении деятельности журналистов в Национальном Собрании.
«У нас есть конкретное предложение в программе правительства, касающееся регулирования журналистской этики. Мы думаем, что мы должны предложить законодательные изменения, посредством которых мы создадим институт, когда журналисты сами выработают определенные правила этики своей деятельности, и они будут следовать этим правилам», - сказал Пашинян.
Премьер-министр также рассказал об очередной инициативе правительства. По словам Пашиняна, граждане Армении имеют право знать о реальных бенефициарах СМИ, чтобы иметь четкие разделительные линии, чтобы было ясно, занимается ли журналист журналистской деятельностью или является представителем определенного политического круга.
24 августа группа журналистов протестовала в Национальном собрании против ограничений СМИ. Журналистам, в частности, не разрешается проводить интервью с депутатами в коридорах Национального собрания.
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