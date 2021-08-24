В Южной Корее более 10 тысяч человек покинули свои дома из-за тайфуна

Тайфун "Омаис" прошел над Южной Кореей в понедельник и вызвал наводнения и угрозу оползней, в результате чего более 10 тысяч человек были вынуждены эвакуироваться. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на местные власти.

По данным Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями и мерам безопасности, пострадавших нет, но многие граждане в разных районах были вынуждены эвакуироваться. Наводнения произошли в городах Ульсан, Тонгён, Сачхон, Пусан. В Ульсане и Пусане 217 домов временно остались без электричества. К вечеру понедельника более 10 тысяч жителей в подверженных оползням районах провинции Чолла-Намдо покинули свои дома.

Из-за обильных осадков были перекрыты ряд автомобильных в провинциях Чолла-Намдо и Кёнсан-Намдо и железная дорога между городами Кванчжу и Мильян. Были отменены 86 авиарейсов и 70 паромов, а 450 трекинговых маршрутов в 18 национальных парках были закрыты.

Как сообщает агентство, предупреждения об опасности в связи с тайфуном уже сняты, но во вторник в регионе все еще прогнозируются сильные дожди и до 200 миллиметров осадков.