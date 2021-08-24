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Стратегическое направление правительства - повышение производительности труда в Армении

Стратегическое направление правительства - повышение производительности труда в Армении
ЕРЕВАН, 24 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Одна из проблем экономики Армении - низкий уровень производительности труда.

Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян в Национальном Собрании.

«Производительность труда в Армении составляет 6,8 долларов. Это означает, что средний работник создает ВВП в размере 6,8 долларов за час работы. Это плохой показатель, потому что, например, в России такой же показатель - 11,7 доллара, в среднем по ЕС - 42,7 доллара. Есть страны ЕС, где индекс производительности превышает 100 долларов», - сказал Пашинян.

По словам Премьер-министра, этот показатель показывает одну из самых важных основных проблем, которые у нас есть в экономической сфере.

«У нас очень низкая производительность труда. Стратегическим направлением для правительства является повышение производительности труда в Армении», - сказал Пашинян.
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