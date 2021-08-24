Россия усилила военную базу в Таджикистане

Партия новых противотанковых ракетных комплексов "Корнет" поступила на вооружение российской военной базы в Таджикистане․ Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"На вооружение 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане, поступила партия современных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Корнет". Новые комплексы находятся на вооружении артиллерийских подразделений российского соединения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ПТРК "Корнет" предназначены для поражения бронированной техники противника и воздушных целей, включая вертолеты и беспилотные летательные аппараты. Наведение ракеты на цель осуществляется по лазерному лучу. Максимальная дальность стрельбы – 5,5 километров, минимальная – 100 метров.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ-защиты и связи.