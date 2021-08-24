Время в Ереване: 11:07:36,   24 Август

В Арцахе подтверждено 5 случаев заболевания коронавирусом

В Арцахе подтверждено 5 случаев заболевания коронавирусом
ЕРЕВАН, 24 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. По состоянию на 11:00 24 августа в Арцахе подтверждено 5 новых случаев заболевания коронавирусом.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Минздрав Арцаха.

За один день было выполнено 80 тестов. Подтверждено 3003 случая заболевания коронавирусом. С начала 2021 года в Арцахе лабораторно обследовано 11 200 граждан на предмет выявления коронавируса, из которых 1026 дали положительный результат.

В настоящее время 35 инфицированных в Арцахе проходят стационарное лечение от коронавирусной болезни, а легко больные получают амбулаторное лечение на дому.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]