В Арцахе подтверждено 5 случаев заболевания коронавирусом
14:02, 24 Август, 2021
ЕРЕВАН, 24 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. По состоянию на 11:00 24 августа в Арцахе подтверждено 5 новых случаев заболевания коронавирусом.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Минздрав Арцаха.
За один день было выполнено 80 тестов. Подтверждено 3003 случая заболевания коронавирусом. С начала 2021 года в Арцахе лабораторно обследовано 11 200 граждан на предмет выявления коронавируса, из которых 1026 дали положительный результат.
В настоящее время 35 инфицированных в Арцахе проходят стационарное лечение от коронавирусной болезни, а легко больные получают амбулаторное лечение на дому.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен