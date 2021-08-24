Президент Армен Саргсян поздравил Владимира Зеленского
13:59, 24 Август, 2021
ЕРЕВАН, 24 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Президент Армен Саргсян направил поздравительное послание Президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с национальным праздником страны - 30-летием Дня независимости.
Как передает «Арменпресс» со ссылкой на сообщение, распространенное аппаратом президента РА, в сообщении, в частности, говорится:
«Убежден, что традиционная дружба наших народов является прочной, стабильной основой для развития межгосударственных отношений между Арменией и Украиной и реализации взаимовыгодных инициатив».
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен