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Президент Армен Саргсян поздравил Владимира Зеленского

Президент Армен Саргсян поздравил Владимира Зеленского
ЕРЕВАН, 24 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Президент Армен Саргсян направил поздравительное послание Президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с национальным праздником страны - 30-летием Дня независимости.

Как передает «Арменпресс» со ссылкой на сообщение, распространенное аппаратом президента РА, в сообщении, в частности, говорится:

«Убежден, что традиционная дружба наших народов является прочной, стабильной основой для развития межгосударственных отношений между Арменией и Украиной и реализации взаимовыгодных инициатив».
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