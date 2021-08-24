Ваагн Хачатурян и Посол Китая в Армении обсудили возможность сотрудничества в области высоких технологий

ЕРЕВАН, 24 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. 23 августа министр высокотехнологичной промышленности РА Ваагн Хачатурян принял делегацию во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Республике Армения Фань Ёном.

Подчеркнув большую роль и опыт Китая в развитии мировой экономики и высоких технологий, министр отметил, что развитие двустороннего сотрудничества очень важно для Армении. Принимая во внимание факт индустриализации экономики, подчеркнутый в программах правительства РА, министр отметил, что Министерство ВТП оказывает поддержку частному сектору с целью его создания и укрепления в сфере высоких технологий.

Как сообщает «Арменпресс», министерство сообщает, что Ваагн Хачатурян выразил убежденность в том, что в этом плане бесценен богатый опыт Китая, который за короткое время стал ведущей технологической страной из аграрной страны.

«Наша страна находится в ситуации, когда необходимо изменить логику экономического развития. Мы должны стать экспортером из страны-импортера, в том числе технологически развитой», - сказал он.

Посол Китая поздравил министра со вступлением в новый пост, подчеркнув, что считает перспективным развитие сотрудничества между Министерством высокотехнологической промышленности Республики Армения.