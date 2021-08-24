У Армении есть конкретные договоренности с Россией по модернизации армии

ЕРЕВАН, 24 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Одна из важных задач Правительства Республики Армения - реформирование и модернизация Вооруженных Сил. Об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян в своем выступлении во время обсуждения правительственной программы в Национальном Собрании.

«Должен отметить, что некоторые силы пытаются представить нашу программу реформирования армии как свидетельство нашего намерения или решения проводить агрессивную политику, чтобы начать войну. Это не имеет ничего общего с реальностью, потому что Армения, как и любое миролюбивое государство, будет развивать свои вооруженные силы, превращать их не в агрессию, а защищаться от агрессии, защищать свой суверенитет в законных конституционных целях», - сказал Пашинян. Об этом сообщает «Арменпресс».



По его словам, цель правительства в Вооруженных Силах - проводить постоянные реформы, которые обеспечат выполнение конституционной миссии Вооруженных Сил.

«Армения не намерена завоевывать территории или начинать войну», - сказал премьер.



Он подчеркнул, что сотрудничество с Россией, стратегическим союзником Армении, важно в модернизации армии, отметив, что уже есть конкретные договоренности с Россией.