ВВС Израиля нанесли удар по целям в секторе Газа

ВВС Израиля нанесли удар по нескольким целям в секторе Газа в ответ на запуск воздушных шаров с зажигательными устройствами на израильскую территорию. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба армии.

"Не так давно истребители ЦАХАЛ атаковали цех по производству оружия ХАМАС в Хан-Юнисе, а также вход в туннель в Джабалии. Также был нанесен удар по подземной пусковой площадке ХАМАС, которая расположена рядом с гражданскими домами и школой в Саджаийе", - говорится в сообщении военных.

Армия отмечает, что удары были нанесены в ответ на запуск в понедельник вечером зажигательных шаров на израильскую территорию, что "является еще одним примером того, как ХАМАС продолжает использовать тактику террора и атаковать мирных жителей".

Израиль продолжит решительно реагировать на любые попытки террора, исходящие из Газы, подчеркивается в сообщении военных. В понедельник израильские СМИ сообщили, что в районах, граничащих с сектором Газа, вспыхнули не менее девяти пожаров, вызванных шарами с горючей смесью, запущенными из сектора Газа.