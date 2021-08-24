Принимая председательство в ОДКБ, Армения постарается укрепить структуры организации

ЕРЕВАН, 24 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Армения продолжит активно участвовать в работе Организации Договора о коллективной безопасности. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян в Национальном Собрании.

«Армения продолжит работу по совершенствованию реализации договорно-документальной базы, механизмов коллективной безопасности, которые будут наилучшим образом отражать интересы стран-членов и общие цели. С сентября 2021 года, принимая председательство в ОДКБ, Армения будет пытаться укрепить структуры организации в рамках своих приоритетов на благо международной безопасности стран-участниц», - подчеркнул Пашинян.