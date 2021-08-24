Премьер-министр представил два основных обязательства правительства

ЕРЕВАН, 24 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил с трибуны Национального Собрания, что у правительства есть две обязанности перед большинством избирателей: первая - установить диктатуру закона, вторая - открыть мирную эру развития для Армении и области.

«Это краткое описание мандата, полученного правительством на основе народного голосования. Надо констатировать, что программа Правительства формировалась в контексте этих двух основных задач. Все остальное, по сути, прямо или косвенно связано с этими двумя краеугольными камнями. Правительство будет действовать в соответствии с этой логикой», - сказал премьер-министр.

Как сообщает «Арменпресс», Премьер-министр РА также представил преамбулу правительственной программы:

"Установление национального единства на основе верховенства закона, взаимного уважения, исключение ненавистнических и унижающих достоинство высказываний является одним из приоритетов правительства. В то же время неправильное понимание демократии, как благодатной почвы для вседозволенности и безнаказанности представляет собой серьезную угрозу верховенству закона, общественной безопасности и верховенству закона. Партия «Гражданский договор», сформированное ею правительство, получили от народа мандат на установление диктатуры закона в Армении и будет неуклонно выполнять этот мандат. Однако открытие эры мирного развития для Армении и региона является величайшей миссией правительства перед народом после внеочередных выборов. В правительстве понимают, что решение этой проблемы зависит не только от Республики Армения, но и от отношения и желания других стран региона. Правительство Республики Армения принимает на себя свою долю и ответственность за открытие эры мирного развития в регионе".