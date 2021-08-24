Подтверждены 537 случаев Covid-19, 226 граждан выздоровели

Накануне зарегистрирован 1 случай смерти, когда пациенты переболели коронавирусной инфекцией, но умерли от другого заболевания.

Ереван, 24 августа, Арменпресс. По состоянию на 11:00, в Армении были утверждены 537 случаев заболеваний, 226 граждан выздоровели, были зарегистрированы 6 смертей. За один день были проведены 6559 испытаний. Таким образом, общее число тестирования достигло 1 495 669.Как сообщили «Арменпресс» , об этом говорится на сайте Национального центра болезней и профилактики Министерства здравоохранения Республики Армения.Всего были подтверждены 238 422 случая коронавирусных заболеваний , из которых 224 719 выздоровели, 4 768 со смертельным исходом. На данный момент 7787 пациентов получают лечение.Общее количество таких случаев составляет 1148.