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Отношения Армения-США повысились на уровень стратегического диалога: Пашинян

Отношения Армения-США повысились на уровень стратегического диалога: Пашинян
Ереван, 24 августа, Арменпресс. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркивает, что армяно-американские отношения поднялись на уровень стратегического диалога. Как сообщает «Арменпресс», премьер-министр заявил об этом 24 августа в Национальном собрании.

"Правительство будет продолжать тесно сотрудничать, развивать и углублять дружеские, партнерские отношения с Соединенными Штатами, расширять сотрудничество в борьбе за демократические реформы, борьбе с коррупцией, а также диалог в экономических и политических сферах. Я должен подчеркнуть участие Соединенных Штатов, а также участие ЕС, в частности, постоянное внедрение патрульной полиции в Армении", сказал Пашинян.

Премьер-министр подчеркнул, что патрульная служба является очень хорошим примером эффективного сотрудничества и успеха.
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