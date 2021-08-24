Результаты выборов преодолели внутриполитический кризис: Никол Пашинян

Ереван, 24 августа, Арменпресс. Правительство Армении не применило ни силы, ни посредников, оно обратилось к народу, инициируя досрочные парламентские выборы.

Как передает «Арменпресс», об этом с высокой трибуны Национального собрания заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

«Институт выборов в Республике Армения был заново проявлен в 2021 году. Среднестатистический избирательный стандарт в истории Третьей республики был следующим: за оглашением официальных результатов выборов следовали убедительные факты, свидетельствующие о фальсификации выборов со стороны властей, все это сопровождалось общественными, политическими волнениями, появлялся или углублялся внутриполитический кризис. Парламентские выборы 2021 года имели прямое противоположное влияние: по итогам выборов была преодолена атмосфера общественных, политических волнений и внутриполитический кризис", - отметил Пашинян:

Премьер-министр РА отметил, что внеочередные парламентские выборы 20 июня 2021 года были соблюдены, выборы были свободными, возможности для кампании были равны, освещение выборов было обеспечено, с соблюдением выборов, выборы соответствовали принципам демократии.

"В период внутриполитического кризиса и предвыборного периода в эфире телевидения, по сути, не было ни одного провластного телевизионного канала. Вместо этого действовали как минимум 5 телеканалов, принадлежащих оппозиционным кругам", - добавил Пашинян.