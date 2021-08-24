В Афганистане неизвестные похитили украинский самолет

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал, что на прошлой неделе украинский самолет, который должен был эвакуировать украинцев из Афганистана, захватили неизвестные и вывезли на нем других пассажиров в Иран, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В понедельник вечером третий самолет с эвакуированными из Афганистана гражданами прибыл на Украину, на его борту были 98 пассажиров, среди которых 41 гражданин Украины.

"Наш самолет захватили другие люди. В (минувший – ред.) вторник у нас фактически украли самолет - он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев", - рассказал Енин "Громадське радио" (Общественное радио), однако не уточнил, чем закончился инцидент.

Его слова во вторник приводятся на сайте радио.

"Наши следующие три попытки по эвакуации граждан тоже не были успешными, поскольку нашим пассажирам не удавалось попасть на территорию аэропорта", - добавил замглавы МИД Украины.

Енин отметил, что последнюю неделю вся дипломатическая служба во главе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой работала в режиме "краш-теста".

В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются представителями движения "Талибан"*, которое узурпировало власть в Афганистане. Эвакуация иностранных граждан и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.