США в 2023 году примут форум АТЭС

Соединенные Штаты в 2023 году примут форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Как передает Арменпресс, об этом сообщила во вторник вице-президент США Камала Харрис, выступая в Сингапуре с докладом о взглядах Вашингтона на Индо-Тихоокеанский регион.

"Мы предложили принять в 2023 году форум АТЭС", - сказала Харрис. "Вместе с нашими партнерами в Азии и Латинской Америке у нас продолжительный путь для построения экономически процветающих регионов", - добавила вице-президент.

По ее словам, США на рассмотрение форума АТЭС вынесут проблемы изменения климата, инвестиции в чистую энергетику.

В состав АТЭС входят 19 стран. В их числе 12 государств-учредителей - Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония, - а также КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС также присоединились две китайские территории - Сянган (Гонконг) и Тайвань. С учетом специфики состава объединения, включающего не только государства, но и территории, участников АТЭС принято обозначать термином "экономики". На долю участников форума приходится 57% ВВП планеты и 48% мировой торговли, на их территории проживают около 3 млрд человек.