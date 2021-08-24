Пашинян огласил с трибуны НС число жертв и пропавших без вести в результате войны







«Представляю план действий правительства на 2021-2026 годы в чрезвычайных условиях. Тяжелые последствия 44-дневной войны в 2020 году, 3773 жертвы, которые мы понесли во время войны, тот факт, что местонахождение 243 солдат неизвестно, тот факт, что некоторые из наших пленных солдат еще не вернулись, тысячи перемещенных лиц, необычная социально-экономическая ситуация в Арцахе, Армения, растущие проблемы безопасности Армении вокруг Арцаха, кризис в районе Сотк-Хознавар из-за незаконного вторжения вооруженных сил Азербайджана на суверенную территорию Армении, регулярные нарушения трехсторонней декларации о прекращении боевых действий после 9 ноября, продолжающаяся эпидемия делает обстановку, в которой мы обсуждаем правительственную программу, беспрецедентной», - сказал Пашинян.



Как передает ЕРЕВАН, 24 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр РА Никол Пашинян заявил, что число жертв 44-дневной войны в Арцахе составляет 3773 человека, местонахождение 243 военнослужащих неизвестно. Об этом премьер сказал во время обсуждения программы правительства в Национальном собрании.«Представляю план действий правительства на 2021-2026 годы в чрезвычайных условиях. Тяжелые последствия 44-дневной войны в 2020 году, 3773 жертвы, которые мы понесли во время войны, тот факт, что местонахождение 243 солдат неизвестно, тот факт, что некоторые из наших пленных солдат еще не вернулись, тысячи перемещенных лиц, необычная социально-экономическая ситуация в Арцахе, Армения, растущие проблемы безопасности Армении вокруг Арцаха, кризис в районе Сотк-Хознавар из-за незаконного вторжения вооруженных сил Азербайджана на суверенную территорию Армении, регулярные нарушения трехсторонней декларации о прекращении боевых действий после 9 ноября, продолжающаяся эпидемия делает обстановку, в которой мы обсуждаем правительственную программу, беспрецедентной», - сказал Пашинян.Как передает «Арменпресс» , он добавил, что это обсуждение, однако, должно быть не только о проблемах и вызовах, но и о происхождении их причин и, самое главное, необходимо наметить пути решения в плане краткосрочной, среднесрочной и также стратегической перспективы, поскольку очевидно, что Армения находится в судьбоносном и поворотном этапе, в одной точке, откуда продолжение будет решающим для нашего государства и государственности.