В Национальном Собрании началось обсуждение программы правительства

ЕРЕВАН, 23 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. В Национальном Собрании началось очередное заседание первой сессии. Как сообщает «Арменпресс», на заседании будет обсужден план действий правительства на 2021-2026 годы, утвержденный правительством 18 августа.



Программа состоит из 6 разделов: безопасность и внешняя политика, экономика, развитие инфраструктуры, развитие человеческого капитала, право и правосудие и институциональное развитие.