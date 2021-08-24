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В Национальном Собрании началось обсуждение программы правительства

В Национальном Собрании началось обсуждение программы правительства

ЕРЕВАН, 23 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. В Национальном Собрании началось очередное заседание первой сессии. Как сообщает «Арменпресс», на заседании будет обсужден план действий правительства на 2021-2026 годы, утвержденный правительством 18 августа.

Программа состоит из 6 разделов: безопасность и внешняя политика, экономика, развитие инфраструктуры, развитие человеческого капитала, право и правосудие и институциональное развитие.


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