По поводу событий в «Физгородке» Омбудсмен обратился в Правительство, мэрию Еревана и правоохранительные органы







«В письме, адресованном министерству, поднимались вопросы, связанные с причинами исключения спорной территории парка из списка историко-культурных ценностей», - сообщает



Отдельные письма были отправлены Полицию и Прокуратуру.



В письме на имя мэра Еревана поднимаются вопросы, связанные с приватизацией территории и разрешением на строительство, а в правоохранительные органы - вопрос законности действий полиции во время акции, а также проблемы, зарегистрированные Защитником прав человека во время акций протеста и в полиции. ЕРЕВАН, 24 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Сигналы, поступившие от жителей территории по поводу событий в "Физгородке", и визиты быстрого реагирования во время акций Защитник прав человека подытожил и написал письма в мэрию Еревана и Министерство ОНКС.«В письме, адресованном министерству, поднимались вопросы, связанные с причинами исключения спорной территории парка из списка историко-культурных ценностей», - сообщает «Арменпресс» со ссылкой на сообщение, распространенное аппаратом омбудсмена.Отдельные письма были отправлены Полицию и Прокуратуру.В письме на имя мэра Еревана поднимаются вопросы, связанные с приватизацией территории и разрешением на строительство, а в правоохранительные органы - вопрос законности действий полиции во время акции, а также проблемы, зарегистрированные Защитником прав человека во время акций протеста и в полиции.