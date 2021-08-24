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По поводу событий в «Физгородке» Омбудсмен обратился в Правительство, мэрию Еревана и правоохранительные органы

По поводу событий в «Физгородке» Омбудсмен обратился в Правительство, мэрию Еревана и правоохранительные органы
ЕРЕВАН, 24 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Сигналы, поступившие от жителей территории по поводу событий в "Физгородке", и визиты быстрого реагирования во время акций Защитник прав человека подытожил и написал письма в мэрию Еревана и Министерство ОНКС.

«В письме, адресованном министерству, поднимались вопросы, связанные с причинами исключения спорной территории парка из списка историко-культурных ценностей», - сообщает «Арменпресс» со ссылкой на сообщение, распространенное аппаратом омбудсмена. 

Отдельные письма были отправлены Полицию и Прокуратуру.

В письме на имя мэра Еревана поднимаются вопросы, связанные с приватизацией территории и разрешением на строительство, а в правоохранительные органы - вопрос законности действий полиции во время акции, а также проблемы, зарегистрированные Защитником прав человека во время акций протеста и в полиции.
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