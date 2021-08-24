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США бесплатно направили другим странам 110 млн доз вакцин против коронавируса

США бесплатно направили другим странам 110 млн доз вакцин против коронавируса

Соединенные Штаты бесплатно направили странам по всему миру около 110 млн доз вакцин против коронавируса, из которых 23 млн - государствам Юго-Восточной Азии. Об этом сообщила во вторник вице-президент США Камала Харрис, выступая в Сингапуре с докладом о взглядах Вашингтона на Индо-Тихоокеанский регион, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Пандемия [коронавируса] - это проблема, которая не знает границ. Когда президент [Джо] Байден и я занимали свои посты, мы говорили о том, чтобы не только вакцинировать жителей нашей страны, но и создать запасы безопасных и эффективных вакцин для всего мира", - сказала Харрис. По ее словам, США "на сегодняшний день направили по всему миру 110 млн доз, из них в страны Юго-Восточной Азии - 23 млн". "Речь идет о бесплатных вакцинах", - уточнила вице-президент.

Харрис также отметила, что Соединенные Штаты "намерены стремиться к укреплению мировой системы здравоохранения, а также бороться с новыми вирусами, которые могут появиться в будущем".


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