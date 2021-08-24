США бесплатно направили другим странам 110 млн доз вакцин против коронавируса

Соединенные Штаты бесплатно направили странам по всему миру около 110 млн доз вакцин против коронавируса, из которых 23 млн - государствам Юго-Восточной Азии. Об этом сообщила во вторник вице-президент США Камала Харрис, выступая в Сингапуре с докладом о взглядах Вашингтона на Индо-Тихоокеанский регион, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Пандемия [коронавируса] - это проблема, которая не знает границ. Когда президент [Джо] Байден и я занимали свои посты, мы говорили о том, чтобы не только вакцинировать жителей нашей страны, но и создать запасы безопасных и эффективных вакцин для всего мира", - сказала Харрис. По ее словам, США "на сегодняшний день направили по всему миру 110 млн доз, из них в страны Юго-Восточной Азии - 23 млн". "Речь идет о бесплатных вакцинах", - уточнила вице-президент.

Харрис также отметила, что Соединенные Штаты "намерены стремиться к укреплению мировой системы здравоохранения, а также бороться с новыми вирусами, которые могут появиться в будущем".