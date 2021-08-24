Европейские индексы выросли - 23-08-21

МОСКВА, 24 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 23 августа:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.28% и составил 15852.79 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.86% и составил 6683.10 пункта, британский FTSE вырос на 0.30% и составил 7109.02 пункта, а российский RTSI вырос на 1.63% и составил 1649.94 пункта.